Bundesweit gültige Fahrkarte Ruhiger Start beim 49-Euro-Ticket

Eine erste Bilanz zum Verkaufsstart des Tickets meldete am Montag der VRR. Ein Sprecher teilte unserer Redaktion mit, dass der Online-Verkauf bislang „ruhig gestartet ist“. Ein Sprecher der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG), berichtete von einer hohen Nachfrage nach den physischen Chipkarten am Kundencenter in der Innenstadt. „In unserem Kundencenter ist der Andrang groß, es gibt sogar Wartezeiten“, sagte er. Die Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) konnte noch keine Informationen zum Verkaufsstart liefern. „Das wird noch ein paar Tage dauern“, hieß es auf Anfrage. Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) verzeichnete bis zum vergangenen Donnerstag 500 vorbestellte Online-Tickets.