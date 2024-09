Essen und Trinken Ernährungsreport: Es darf „auch etwas weniger süß schmecken“

Die Konsumenten in Deutschland wollen bei Lebensmitteln weniger Zucker und mehr Transparenz über Inhaltsstoffe und Herstellung - vor allem aber guten Geschmack. Dabei achten Käufer nach Darstellung des Bundeslandwirtschaftsministeriums stärker als in früheren Jahren auf Tierwohl, Regionalität und das EU-Bio-Siegel. Das ist das Ergebnis des neuen Ernährungsreports „Deutschland, wie es isst“, den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir jüngst in Berlin vorstellte.