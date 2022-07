Ernährungsreport 2022 : Veggie-Produkte werden immer beliebter

Düsseldorf Tier- und Umweltschutz spielen eine große Rolle. Doch der Ernährungsreport 2022 enthüllt noch einen anderen überraschenden Beweggrund.

Bei 64 Prozent der Befragten kamen die Produkte geschmacklich gut an. Etwas weniger als die Hälfte kaufte sie, um gesünder zu leben. 15 Prozent klagten über Unverträglichkeiten oder Allergien und fanden in den vegetarischen und veganen Ersatzprodukten Alternativen.

Generell scheinen Verbraucher bei der Ernährung nach und nach umzudenken. Der Klimaschutz rückt laut der Umfrage immer mehr in den Fokus. 84 Prozent der Befragten hielten ihn für wichtig oder sehr wichtig. So achteten 60 Prozent auch darauf, ihre Einkäufe genau zu planen und nichts zu kaufen, was sie am Ende nicht verbrauchen können. 54 Prozent hielten es für wichtig, regional einzukaufen, 53 Prozent setzten auf saisonale Produkte. Und mit 88 Prozent der Befragten wurden sogar deutlich mehr selbst aktiv: Sie gaben an, saisonales und regionales Gemüse einzukaufen, 83 Prozent achteten auf dessen Herkunft. 96 Prozent der Befragten prüften, ob sie ein Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch verzehren können, 74 Prozent brachten Verpackungen mit und 46 Prozent ließen das Auto auf dem Weg zum Supermarkt stehen. Ob sie das regelmäßig machen, lässt der Report allerdings offen.