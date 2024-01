Erhöhung der Mehrwertsteuer Das ändert sich 2024 in Restaurants und Kantinen

Mehr als drei Jahre galt der reduzierte Steuersatz von sieben Prozent als Norm auch auf Speisen in Gaststätten. Um wirtschaftliche Folgen im Zuge der Pandemie abzufedern, reduzierte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer 2020 für Restaurant- und Verpflegungsleistungen von 19 auf sieben Prozent – ausgenommen waren Getränke. Verlängert wurde die Maßnahme dann bis Ende 2023, um auch den gestiegenen Energiekosten entgegenzuwirken. Damit ist nun Schluss: Seit Neujahr zahlen Kunden auf ihre Speisen im Restaurant oder in der Kantine wieder 19 Prozent. Wer sein Essen abholt oder liefern lässt, zahlt dagegen weiter sieben Prozent. Was die Anpassung der Mehrwertsteuer für Kunden bedeutet.