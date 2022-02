Versicherungen : Ergo macht 600 Millionen Euro Gewinn

Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Versicherungskonzern beschert seiner Konzernmutter Münchener Rück eine halbe Milliarde Euro Dividende. Die Zeiten, in denen Ergo ein Sorgenkind war, sind offensichtlich vorbei.

Der Düsseldorfer Versicherungskonzern Ergo hat im vergangenen Jahr „eine bemerkenswert gute Performance“ abgeliefert. So hat es Joachim Wenning, der Chef der Ergo-Mutter Münchener Rück, am Mittwoch bei der Bilanzvorlage formuliert. Die Tochter vom Rhein war jahrelang ein Sorgenkind für den weltgrößten Rückversicherer, aber das hat sich geändert. Mehr als 600 Millionen Euro Gewinn hat Ergo 2021 gemacht, rund ein Sechstel mehr als im Vorjahr und 20 Prozent mehr als zuvor erwartet. Der Konzern liefert in München 500 Millionen Euro Dividende ab und kommt auf eine Kapitalrendite von zehn Prozent. Und das alles, obwohl beispielsweise die Hochwasserkatastrophe im Juli des vergangenen Jahres das Ergebnis deutlich belastet habe, so Wenning. Das vor Jahren im Rahmen eines Umbauprogramms avisierte Gewinnziel für 2021 ist erreicht.

Rund 19 Milliarden Euro Beitragseinnahmen hat Ergo verbucht und ist damit um 3,9 Prozent gewachsen. Mit deutlichem Plus in nahezu allen Sparten – sieht man einmal vom Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland ab, das natürlich auch durch die schrumpfende Zahl alter Verträge gekennzeichnet ist. Rund sechs Millionen solcher Policen mit teils hohen Garantiezusagen wickelt die Ergo noch auf einer sogenannten Run-off-Plattform ab, die sie einst gemeinsam mit IBM entwickelt hat. Die Entscheidung von 2017, diese Bestände selbst abzuwickeln und nicht an einen externen Abwickler abzugeben, sei richtig gewesen, so Wenning. Einerseits schmelzen die Beiträge naturgemäß mit steigender Zahl von abgewickelten Verträgen ab; andererseits ist das Neugeschäft nach Angaben von Wenning um 42 Prozent gewachsen. Unterm Strich reichte es aber bei den Lebensversicherungen nur noch zu einem Beitragsplus von 0,7 Prozent auf 3,54 Milliarden Euro.

Was die eigenen Ziele für das bis 2025 formulierte Strategieprogramm angeht, liegen die Münchener nach Wennings Angaben voll im Plan. Das gilt sowohl für die Eigenkapitalrendite als auch für das Ergebnis je Aktie und die Ausschüttungsziele. Auch der Gewinn von 2,9 Milliarden Euro, der sich gegenüber 2020 deutlich mehr als verdoppelt hat, liegt über dem Plan.

Und auch hier gilt das trotz hoher Schäden aus Naturkatastrophen. Mehr als drei Milliarden Euro hat das Unternehmen für solche Großschäden zahlen müssen, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. Die teuerste Naturkatastrophe war der Hurrikan Ida in den USA mit 1,2 Milliarden Euro: das Sturmtief Bernd im Juli, das vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen traf, verursachte Versicherungsschäden von rund 500 Millionen Euro. Im Rückversicherungsgeschäft rechnet Vorstandschef Wenning für die kommenden Jahre weiter mit hohen Belastungen aus Großschäden. Die Aufwendungen dafür, die im vergangenen Jahr mehr als zwölf Prozent der Beiträge ausmachten, werden nach Einschätzung des Managements auf mehr als 13 Prozent der Prämieneinnahmen wachsen. Gleichzeitig steigen auch die Nachfrage und die Prämien. Die Rückversicherung solcher Schäden sei „eines unserer profitabelsten Geschäfte“, so Wenning. Insgesamt hat der Rückversicherungsbereich 41,4 Milliarden Euro Prämien eingebracht – ein Rekordwert.

Vom Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren: Das Unternehmen will elf Euro je Aktie ausschütten, 1,20 Euro mehr als für das Vorjahr. Zudem wollen die Münchener bis zur Hauptversammlung im kommenden Jahr Aktien für eine Milliarde Euro zurückkaufen.