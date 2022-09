Ergo-Chef Rieß : „Die Lage am Flughafen ist katastrophal“

Herr Rieß, alle reden über die Wirtschaftskrise und die Rezession, die uns droht. Wie schlimm wird es wirklich?

Riess Es gibt Anlass zur Besorgnis. Wir haben jetzt eine sehr hohe Inflationsrate, und wie sich die Situation weiterentwickelt, ist schwer vorhersehbar. Es hängt in entscheidendem Maße von den Energiepreisen, der Verfügbarkeit von Energie und den Lieferketten ab. Hinzu kommen die geopolitischen Risiken. Ich kann mich in meiner aktiven beruflichen Laufbahn nicht an so unsichere Zeiten erinnern.

Info Seit sieben Jahren an der Ergo-Spitze Manager Markus Rieß (56) ist seit September 2015 Ergo-Chef. Davor war er von Juli 2010 bis April 2015 Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG. Versicherer Ergo ist eine Tochter der Munich Re. Im vergangenen Jahr erzielte Ergo Beitragseinnahmen von 19.2 Milliarden Euro.

Und wie lange dauert diese Krise? Sind wir Ende 2024 wieder bei zwei Prozent Inflation, wie die Europäische Zentralbank glaubt?

Rieß Möglich, aber längst nicht sicher. Wer weiß, wie sich die Probleme in den Lieferketten entwickeln? Klar ist: Im nächsten Jahr werden wir allein schon wegen der Basiseffekte eine niedrigere Inflation haben. Es sind aber auch negativere Szenarien vorstellbar. Es kann durchaus sein, dass wir mittelfristig eine Inflation oberhalb des Zielkorridors der EZB haben. Ich versuche aber, dennoch weiter optimistisch zu bleiben. Wichtig ist, als Unternehmen widerstandsfähig und bestmöglich vorbereitet zu sein.

Spüren Sie die Verunsicherung auch bei den Kunden? Was ist, wenn die ihre Prämien nicht mehr zahlen können?

Rieß Kunden können beispielsweise Versicherungen beitragsfrei stellen oder den Eigenanteil erhöhen und damit die Prämie senken. Wenn es Probleme gibt, werden die erst im nächsten Jahr richtig sichtbar werden. Wir und unsere Vertriebspartner unterstützen hier unsere Kunden, wo wir können. Das war schon in der Corona-Pandemie der Fall.

Muss man in dieser Lage nicht vor allem den Bedürftigen helfen und nicht wie beim Tankrabatt mit der Gießkanne arbeiten?

Rieß Da bin ich ganz bei Ihnen. Dass man Vermögende nicht auch noch überproportional entlasten muss, steht außer Frage. Wir brauchen insgesamt ein ausgewogenes Paket. Den Bedürftigeren mehr zu helfen und dies über die richtigen Transferkanäle direkt zu tun, ist absolut sachgerecht.

Was bedeutet die Inflation für Ergo? Wie sehr belastet sie Ihr Geschäft?

Rieß Auf jeden Fall steigt unsere Schadenkostenbelastung. Die Inflation wirkt sich auf alle Bereiche aus, auf der Versicherungsseite spüren wir das vor allem im Schaden-, Unfall- und im Gesundheitsgeschäft. In der Autoversicherung zum Beispiel steigen die Reparaturkosten, unter anderem, weil die Löhne steigen und Ersatzteile teurer werden. Und weil nicht alle Ersatzteile verfügbar sind, werden auch mehr Mietwagen gebraucht. Wir können damit rechnen, dass Versicherungen teurer werden, was die Nachfrage dämpfen könnte. Gerade beim Neuabschluss achten Kunden noch stärker auf den Preis. Deshalb ist unsere Wettbewerbsfähigkeit auch so entscheidend. Wir geben ja nicht alle Kostensteigerungen an die Kunden weiter – auch wir versuchen, noch effizienter zu werden. Digitalisierung und Automatisierung helfen uns dabei.

Wirkt sich das aufs Personal aus?

Rieß Wir haben hart an uns gearbeitet und sind so gut aufgestellt, dass ich nicht davon ausgehe, dass auf die Belegschaft wesentliche Anpassungsprogramme zukommen. Wir haben alleine in Deutschland sieben Standorte mit über 21.000 Beschäftigten, davon 4.500 in Düsseldorf, 2.800 in Köln und rund 7.800 selbstständige Vermittler bundesweit. Das ist grosso modo sehr stabil. Wir brauchen eher Effizienzgewinne durch Innovationen und Technologie.

Was heißt das?

Rieß Digitalisierung beispielsweise. In unseren Strategieprogrammen von 2016 bis 2025 werden wir insgesamt über eine Milliarde Euro in die Digitalisierung investiert haben. Wir haben mit Voice, Bots und KI sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein neues Thema der Zukunft ist vielleicht Metaverse. Es ist noch sehr früh, aber es geht darum dabei zu sein, Innovationen auszuprobieren und in Technologie zu investieren. Vielleicht bietet Ihnen dann irgendwann ein Avatar im Metaverse in Ihrem virtuellen Wohnzimmer eine Lebensversicherung an. Aber das ist noch Zukunftsmusik, es gibt noch offene technische und rechtliche Fragen.

Zurück zur Inflation und der daraus resultierenden Zinserhöhung. Wenigstens die wirkt positiv, oder?

Rieß In der Lebensversicherung mittelfristig ja. Da hilft ein höherer Zins natürlich, weil die Rendite der Kunden steigt und die Produkte damit attraktiver werden.

Macht das die Lebensversicherung attraktiver? Gibt es da einen neuen Boom?

Rieß Von einen Boom möchte ich auf Basis der noch jungen Entwicklung nicht sprechen. Aber beim aktuellen Wiederanlagezins kann man auch die Leistung von klassischen Lebensversicherungen wieder stärker ins Schaufenster stellen. Wenn die EZB ihr Inflationsziel erreicht, werden die Anlagezinsen voraussichtlich dauerhaft darüber liegen. Dann könnte auch die Nachfrage nach klassischen Lebensversicherungen wieder steigen. Aber das ist aktuell nur ein Szenario.

Da wir vorhin auch über den Standort Düsseldorf gesprochen haben – wie sehr stört Sie die Lage am Flughafen?

Rieß Die ist katastrophal. Das kostet uns als Unternehmen viel Zeit und Geld. Wir haben jährlich mehrere zehntausend Passagiere, die von hier fliegen oder zu uns kommen. Der Airport in seinem aktuellen Zustand ist eine ganz schlechte Visitenkarte für Düsseldorf, dabei sollte er das Tor zur Welt sein. Man hat als Außenstehender den Eindruck, als ob sich die Verantwortlichen hinter den Problemen von Dienstleistern verstecken. Die Abläufe werden nicht besser, in München beispielsweise funktioniert alles reibungslos.

Ihre Alternative?

Rieß Ich fahre da, wo es geht, mittlerweile lieber mit dem Auto oder der Bahn oder fliege ab Frankfurt. Für unser Geschäft ist ein funktionierender Flughafen an unserem Hauptsitz in Düsseldorf von entscheidender Bedeutung. Aber auch, dass Urlauber oftmals drei Stunden und mehr am Airport warten müssen, ist selbstverständlich nicht akzeptabel.

Noch mal zur Energiekrise. Gefährdet sie den Kampf gegen den Klimawandel?

Rieß Insgesamt stehen wir vor einer enormen Herausforderung. Wir als Unternehmen versuchen, unseren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Der Geschäftsbetrieb ist seit 2015 klimaneutral gestellt, das heißt: Verbleibende Emissionen werden durch den Erwerb von Zertifikaten von Emissionsminderungs-Projekten ausgeglichen. Wir wollen aber weiter die CO 2 -Emissionen im eigenen Geschäftsbetrieb, bei unseren Versicherungsdienstleistungen und unseren Investments deutlich reduzieren und schrittweise über alle Bereiche hinweg bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen. Wir zeichnen zudem kein Neugeschäft in thermischer Kohle mehr und haben einen Zeichnungsausschluss für Öl- und Gasförderung.

Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass wir noch sehr abhängig sind von fossilen Energien. Müssen wir unsere Klimaziele jetzt vorübergehend zurückfahren oder noch schneller bei der Wende werden?

Rieß Eher noch schneller werden. Kurzfristig muss natürlich die Versorgungssicherheit in Deutschland sichergestellt sein, da dürfen Atom- und Kohlekraftwerke temporär kein Tabuthema sein. Aber es gibt sehr effiziente Möglichkeiten bei den Erneuerbaren Energien – diesen Weg muss man konsequent weitergehen. Wir müssen aber generell technologieoffen sein auch im Bereich der Atomkraft. Ich gehe davon aus, dass sich diese Erkenntnis im Zuge der Energiekrise schon bald durchsetzt.

Die Abhängigkeit von Russland war fatal. Von China ist Deutschland wirtschaftlich noch stärker abhängig. Wie problematisch ist das?

Rieß Ergo hat bisher in China keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit weiter gut funktioniert. Störungen im Verhältnis zu China, wie wir sie jetzt mit Russland erleben, wären sehr viel schwieriger für die deutsche Volkswirtschaft zu verkraften.

Wie groß ist Ihr Geschäft in China aktuell?

Rieß Noch sehr klein. Das macht derzeit 100 Millionen von insgesamt sechs Milliarden Euro Geschäft in der Lebensversicherung aus. Binnen fünf Jahren wollen wir das aber vervielfachen.

Noch mal zum operativen Geschäft. Ihr digitaler Kfz-Versicherer Nexible macht kein Neugeschäft mehr. Warum sind sie da ausgestiegen?

Rieß Nexible sollte ein rein digitales Kundenerlebnis für die Kfz-Versicherung bieten. Trotz guter Kundenzahlen hat sich das aber als nicht profitabel erwiesen, weil die Margen im Kfz-Geschäft gering sind. Dazu kommt, dass die Vertriebs- und Marketingkosten bei einem reinen Online-Angebot herausfordernd sind. Wir haben hingegen bei Nexible gute Erfahrungen mit rein digitalen Gesundheits- und Reiseversicherungen gemacht. Darauf konzentriert sich Nexible jetzt und das wird gut funktionieren.

Ergo sponsert in großem Stil den Fußball, beispielsweise über die Nationalmannschaft und den DFB-Pokal. Brauchen Sie das noch für die Verbreitung der Marke?

Rieß Fußball ist ein populärer Breitensport, den viele Menschen lieben. Markenbekanntheit ist nur ein Aspekt. Wir können über die Aktivierung des Sponsorings zum Beispiel mit Tickets für Kunden beim DFB-Pokal unsere Zielgruppe so erreichen, dass die Marke stark und positiv aufgeladen wird. Zudem bringt Fußball einfach Emotionalität in unser manchmal doch trockenes Versicherungsgeschäft.

Sie sponsern auch die Nationalelf im Frauenfußball. Lohnt sich das?

Rieß Am Frauenfußball führt kein Weg vorbei, weil da unglaublich viele Frauen aktiv und ambitioniert in den Sport einsteigen. Frauenfußball hat eine hohe Strahlkraft und die Wertschätzung in der Öffentlichkeit steigt. Wir wollen das unterstützen und mit unserem Engagement Aufmerksamkeit schaffen. Aber es muss uns allen klar sein: damit der Frauenfußball noch populärer wird, muss er in den Vereinen auch kommerzieller betrieben werden.

