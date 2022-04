Europäisches Patentamt : Erfinder melden mehr Patente in Europa an als je zuvor - Wenig Zuwachs bei erneuerbaren Energien

Erfinder melden mehr Patente in Europa an als je zuvor - Wenig Zuwachs bei erneuerbaren Energien

München Beim Europäischen Patentamt wurden im vergangenen Jahr so viele Patente angemeldet wie noch nie. Anträge aus Deutschland haben dabei aber kaum zugenommen. Wenig Innovationszuwachs verbucht zudem der Bereich erneuerbare Energie.

Unter den 188.600 Einreichungen beim Europäischen Patentamt (EPA) - 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - liefen Erfindungen rund um die digitale Kommunikation der im ersten Corona-Jahr dominierenden Medizintechnik wieder den Rang ab, wie die Münchner Behörde am Dienstag mitteilte. "Das starke Wachstum in Digitaltechnologien zeigt, dass sich die digitale Transformation branchenübergreifend über verschiedene Sektoren hinweg vollzieht", sagte EPA-Präsident Antonio Campinos. 15.400 Anmeldungen entfielen darauf, 15.300 auf die Medizintechnik und knapp 14.700 auf die Computertechnik, für die fast zehn Prozent mehr Patente zur Prüfung eingereicht wurden.

Unter den zehn wichtigsten Antragstellern findet sich mit Bosch nur noch ein weiteres deutsches Unternehmen. In ihren Branchen dominieren aber BASF (Organische Feinchemie) und Volkswagen (Automobilbau). Insgesamt stagnierten im vergangenen Jahr die Patent-Anmeldungen aus Deutschland mit knapp 26.000 (plus 0,3 Prozent). Das reichte aber weiterhin für den zweiten Platz hinter den USA (46.500, plus 5,2 Prozent) und vor Japan. China setzt stärker denn je auf den Patentschutz für den europäischen Markt und meldete in München fast 16.700 Erfindungen zum Patent an, 24 Prozent mehr als 2020.