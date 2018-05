Essen: Eon will Innogy fair behandeln

Essen Am Freitag verhandeln Gewerkschaften und Konzernchefs.

Den Innogy-Beschäftigten versprach Teyssen einen fairen Umgang: "Keiner von Innogy wird schlechter behandelt als ein Eon-Mitarbeiter." Eon will im Zuge der Übernahme bis zu 5000 der künftig 74.000 Jobs abbauen. Am Freitag treffen sich die Chefs von Eon, RWE und Innogy mit den Spitzen der Gewerkschaften IG BCE und Verdi. Dabei soll eine Grundsatzvereinbarung erzielt werden. Die Gewerkschaften fordern verbindliche Aussagen zum Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. Die Integration der Innogy-Geschäfte soll Eon-Vorstand Leonhard Birnbaum in die Hand nehmen. Der 51-Jährige war von 2008 bis 2013 für RWE tätig und gilt als ein potenzieller Nachfolger Teyssens. Birnbaum ist derzeit für das Netzgeschäft und die erneuerbaren Energien zuständig. Das Netzgeschäft werde künftig Thomas König übernehmen, der bislang in diesem Bereich für das Deutschland-Geschäft zuständig war. Damit ist für Hildegard Müller, derzeit Netzvorstand bei Innogy, in der neuen Eon wohl kein Platz.