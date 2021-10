Eon will Verteilnetz umrüsten : Wasserstoff soll neues Grubengold werden

Essen Der Energiekonzern Eon will das Netz im Ruhrgebiet für Wasserstoff umrüsten. H2 Ruhr heißt das Projekt. Der grüne Strom soll zum Beispiel aus Italien kommen. Eon fordert staatliche Hilfe für den Umbau der Wirtschaft auf Wasserstoff.

Enel will mit Wind- und Sonnenkraft grünen Strom in Italien erzeugen, den Eon dann den Elektrolyseuren im Ruhrgebiet zur Verfügung stellt. Mithilfe des grünen Stroms stellen diese dann aus Wasser Wasserstoff her. Iberdrola will mithilfe von grünem Strom Ammoniak in Spanien erzeugen, der per Schiff nach Deutschland gelangt und hier in Wasserstoff umgewandelt wird. Wasserstoff habe für die Dekarbonisierung der Industrie große Bedeutung, betont Birnbaum. Strom lasse sich durch Ökostrom ersetzen, der Verkehr könne auf Elektromobilität umgestellt werden. Bei der Wärmeversorgung der Industrie, die für ein Viertel der Emissionen steht, sei aber Wasserstoff die beste Lösung.