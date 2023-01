„Brownout möglich“ Energiemanager warnen vor Stromausfall nächsten Winter

Für Wirtschaft und Gesellschaft in Düsseldorf ist die Pandemie vorbei, jedenfalls was Veranstaltungen angeht: Erstmals seit dem Jahr 2020 trafen sich 1200 Unternehmer, Manager und Politiker wieder live beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK). In zwei Talkrunden ging es um Schwergewichte der Region: Der frühere Eon-Chef Johannes Teys­sen (heute Verwaltungsrats-Chef des Schweizer Energiekonzerns Alpiq) und der Ex-RWE-Chef Rolf Martin Schmitz (heute Eon-Aufsichtsrat) schauten auf die Energiekrise und beklagten die Desillusionierung über Russland. Eons Tochter Ruhrgas, die im Sanierungsfall Uniper aufging, hatte über Jahrzehnte Gas aus Russland bezogen.