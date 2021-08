Intelligente Stromablesegeräte kommen viel zu spät : Eon erhöht trotz Flutschäden seine Gewinnprognose

Essen Der Stromkonzern Eon muss in den Flutregionen massive Schäden beseitigen. Der Vorstand drängt auf mehr Tempo bei der Energiewende. Intelligente Stromzähler sollen helfen, Ökostrom effizienter zu nutzen.

Die hohen Gewinne hängen auch mit dem kühlen Wetter im ersten Halbjahr zusammen. Außerdem profitiert Eon von einem Sondereffekt in der Kernenergiesparte, die abgewickelt wird. Insgesamt hatte das Bundesverfassungsgericht den Betreibern von Atomkraftwerken in Deutschland 2,4 Milliarden Euro an Entschädigung für den vorzeitigen Atomausstieg zugebilligt, davon profitiert Eon mit rund einer halben Milliarde Euro an Ergebnisbeitrag.