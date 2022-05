Eon-Chef warnt vor Gasmangel : Eon-Aktionäre unzufrieden mit dem Kurs

Eon-Zentrale in Essen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Auf der Hauptversammlung beschreibt Leonhard Birnbaum die Folgen eines Lieferstopps. Eon sei aber auf alles vorbereitet. Aktionäre fordern mehr Druck auf die Politik, damit Netzbetreiber wie Eon besser bezahlt werden.

Eon-Chef Leonhard Birnbaum warnt vor einem Stopp russischer Gaslieferungen. „Das aktuelle Problem ist die mögliche Verknappung von Öl und vor allem Gas“, sagte Birnbaum in seiner bereits vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung. Höhere Preise für Industrie und Haushalte seien die direkte Folge, auf Dauer drohe auch die Gefahr einer Rezession. „Ein Gasembargo oder Lieferstopp würde das Problem verschärfen.“ Eine Lösung sei der beschleunigte Übergang in ein neues Zeitalter erneuerbarer Energien. Daraus ergäben sich zusätzliche Chancen - auch für Eon. Der Konzern bereite sich zugleich auf alle denkbaren Szenarien vor, auch auf eine Gasmangellage in Europa. Dies droht bei einem Lieferstopp Russlands oder einem Embargo des Westens.

Die Hauptversammlung fand wegen der Pandemie erneut virtuell statt. Aktionäre von Eon fürchten, dass die bei dem großen Deal mit RWE den schlechteren Schnitt gemacht haben, aus dem Eon als großer, aber etwas langweiler Netzkonzern hervorgegangen ist.„Die Eon-Aktie wies in den vergangenen zwölf Monaten mit minus 3,4 Prozent eine negative Entwicklung auf, der europäische Versorgersektor kam deutlich besser voran, und zwar mit plus 2,6 Prozent. Für Eon-Aktionäre ist das kein Grund zum Feiern“, sagte Thomas Deser von der Fondsgesellschaft Union Investment zur Hauptversammlung. Er forderte den Konzern auf, bei der Politik für eine bessere Vergütung der Netzunternehmen zu trommeln. „Wir Eon-Aktionäre befürchten für die kommenden zwei bis drei Jahre sinkende Renditen auf das eingesetzte Kapital, sinkende Gewinne und steigende Schulden.“ Eon solle der Politik verdeutlichen, dass Infrastruktur-Investoren bei Netzgesellschaften in Europa höhere Renditen erwarten dürfen. „Das Geld wandert ab, der Kurs der Eon-Aktie gerät immer mehr ins Hintertreffen.“