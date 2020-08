Geringere Mehrwertsteuer : Enttäuschung nach Steuersenkung

Berlin Der Einzelhandel sieht weiterhin kaum Nachfrageimpulse durch die geringere Mehrwertsteuer. Kritiker sehen sich bestätigt, dass die 20 Milliarden Euro, die die Steuersenkung kostet, besser anders angelegt wäre.

Auch sieben Wochen nach der Senkung der Mehrwertsteuer bleibt eine spürbare Belebung der privaten Nachfrage in vielen Branchen aus. „Im Non-Food-Bereich, vor allem bei Mode-Händlern, macht sich bislang keine Nachfragesteigerung durch die Steuersenkung bemerkbar“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE unserer Redaktion. „Die meisten kleineren Einzelhandelsunternehmen im Nicht-Lebensmittel-Bereich liegen bei 60 bis 70 Prozent ihres Vorjahresumsatzes.“ Die Konsumenten blieben zurückhaltend, „weil viele in Kurzarbeit sind, sich um ihren Arbeitsplatz sorgen oder weil sie die Maske tragen müssen“, so Genth.