Hohe Energiepreise : Koalitionsausschuss berät am Samstag über Entlastungen

Berlin Die Regierung will nach langem Ringen um weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger Fakten schaffen. Nach den Oppositionsparteien AfD und Linke kündigt Verdi Demonstrationen an, falls die Regierung die Bürger nicht genug entlastet.

Der Koalitionsausschuss kommt am Samstagmorgen zu Beratungen über neue Maßnahmen angesichts der hohen Energiepreise zusammen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Dem Koalitionsausschuss gehören Vertreter von SPD, Grünen und FDP aus Partei, Fraktion und Bundesregierung an. Über den Termin hatte am Morgen das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichtet.