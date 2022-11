Entlastung im Dezember​: So läuft es mit den Abschlagszahlungen​

Düsseldorf Bereits Ende der Woche soll ein Gesetz auf den Weg gebracht werden. Die Kostenerstattung richtet sich nach der Vorauszahlung im September. Mieter, die nicht direkt beim Versorger Kunde sind, müssen sich vorerst gedulden.

Der Bund will im Dezember die Abschlagzahlungen, die Gas- und Fernwärmekunden an ihren jeweiligen Versorger leisten, übernehmen und so noch vor Inkraftreten der Gaspreisbremse im Frühjahr des kommenden Jahres Hilfestellung im Kampf gegen die hohen Energiekosten leisten. Kunden sollen also ein Zwölftel ihrer Aufwendungen erstattet bekommen. Das entsprechende Gesetz für die Soforthilfe soll am 10. und 11. November durch den Bundestag und im Anschluss in einer Sondersitzung des Bundesrates beschlossen und anschließend zeitnah verkündet werden. Entlastet werden Privathaushalte, Vermieter sowie kleine und mittelständische Unternehmen.