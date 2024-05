Getränk im Trend Enthält alkoholfreier Wein wirklich keinen Alkohol?

Entalkoholisierte Weine und Sekte aus deutschen Kellern erfreuen sich zunehmender Beliebtheit: Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilt, setzen immer mehr Weingüter, Winzergenossen­schaften und Handelskellereien auch auf alkoholfreie Alternativen. Die steigende Nachfrage gibt ihnen recht: 2022 konnte die Branche den Absatz von alkoholfreiem Wein um 18 Prozent steigern. Gerade in Zeiten, in denen Winzer unter rückläufigen Weinverkäufen in Deutschland leiden, ist das für Weinbauer ein ermutigender Trend. Doch schmeckt alkoholfreier Wein wie richtiger – und enthält er wirklich keinerlei Prozente? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.