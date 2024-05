Entgegen Kretschmers Forderung Immer mehr Teilzeit in NRW-Firmen

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sorgte jüngst für Schlagzeilen, als er das Recht auf Teilzeit einen „Fehler“ nannte und die 40-Stunden-Woche für alle forderte. „Wir können nicht mehr Geld ausgeben, als wir haben“, sagte er dem „Handelsblatt“. So eine Politik führe in den Staatsbankrott. Die Regierung müsse dafür sorgen, dass man mit Wachstum und Vollbeschäftigung, also der 40-Stunden-Woche für alle, aus der Krise komme. Doch das geht an der Realität vorbei, wie eine kleine Umfrage unserer Redaktion zeigt.