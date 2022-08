Folgen für Bahnreisende : Energietransporte sollen Vorrang im Bahnverkehr bekommen

Ein mit Kohle beladener Zug steht auf dem Güterrangierbahnhof der Deutschen Bahn AG (DB) in Leipzig. Foto: dpa/Peter Endig

Berlin Wegen der Energiekrise muss in Deutschland mehr Öl, Gas und Kohle transportiert werden. Per Schiff geht das wegen des Niedrigwassers immer schlechter. Nun sollen solche Transporte im Schienenverkehr Priorität bekommen. Das kann auch Folgen für Bahnreisende haben.

Zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland sollen im Schienenverkehr Transporte von Mineralöl, Gas, Kohle und Transformatoren vorübergehend Vorrang bekommen. Das sieht eine vom Bundeswirtschafts- und Bundesverkehrsministerium erarbeitete Rechtsverordnung vor. „Ziel ist es, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien, Stromnetzen sowie von weiteren lebenswichtigen Betrieben sicherzustellen“, heißt es in einem Papier beider Ministerien, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.