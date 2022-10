„Sehr gut für Winter vorgesorgt“ : Gasmenge in deutschen Speichern erreicht Rekordwert

In den deutschen Gasspeichern lagert so viel Erdgas wie nie zuvor. Foto: dpa/Peter Kneffel

Brüssel/Berlin Mehr Erdgas war nie: Die deutschen Speicher sind fast voll. Die Gasmenge erreicht einen Höchststand. Der Geschäftsführer des deutschen Speicherverbandes Ines zeigt sich zufrieden.

In den deutschen Gasspeichern lagert so viel Erdgas wie nie zuvor. Dies geht aus im Internet veröffentlichten Daten der europäischen Gasspeicherbetreiber hervor. Demnach überschritt die gespeicherte Menge bereits am 24. Oktober mit 239,64 Terawattstunden den bisherigen Höchstwert vom 10. November 2019, als 239,62 Terawattstunden Energiegehalt registriert wurden. Mittlerweile ist der Wert auf 241,62 Terawattstunden gestiegen (vorläufiger Stand vom 29. Oktober). Zum Vergleich: Im Januar und Februar 2022 wurden laut Bundesnetzagentur in Deutschland insgesamt knapp 227 Terawattstunden Erdgas verbraucht.