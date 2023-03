Studierende, Minijobber, Rentner Wer jetzt noch die Energiepreispauschale bekommt – und wie

„Eine Auszahlung an rund 3,5 Millionen Menschen in 16 Bundesländern an unterschiedlichsten Ausbildungsstätten hat es so noch nicht gegeben“, erklärte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Februar. Eine besondere Schwierigkeit liege darin, alle Daten und Kontoverbindungen der Personen zusammenzuführen, die die Pauschale erhalten sollen.