Höhere CO2-Abgabe So teuer werden Heizöl, Gas und Sprit jetzt

Erst Heizungsverbot, nun Anschlusspflicht: Um die Wärmewende zu erzwingen, gibt es immer neue Pläne. Nun will der Stadtwerkeverband VKU die Haushalte zwangsverpflichten, Fernwärme zu nutzen. Es sei „nicht abwegig, über eine Pflicht für Haushalte zu reden, sich an ein vorhandenes Wärmenetz anzuschließen“, sagte VKU-Chef Ingbert Liebing der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Hintergrund: Die Stadtwerke wollen ihre Fernwärme ausbauen. Der Vorschlag ist strategisch gut platziert: Am Montag startet der Fernwärmegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD).