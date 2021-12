168 Anbieter im Land erhöhen die Preise : So teuer werden Strom und Gas in NRW

Der Preis für Gas steigt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf Den Anstieg der Gaspreise werden 2022 auch die Mieter zu spüren bekommen. 73 NRW-Versorger erhöhen zudem den Strompreis. Und das dürfte wegen der steigenden CO2-Preise erst der Anfang sein. Der Mieterbund rät, die Nebenkosten-Abrechnung zu prüfen.

Energie wird immer teurer. Das treibt die Preise für Strom und Gas auch in Nordrhein-Westfalen auf ein Rekordhoch. 168 Stadtwerke und Versorger im Land haben unlängst den Gaspreis erhöht oder kündigen dies für den 1. Januar an, wie aus einer Auswertung des Vergleichsportals Check 24 zur Grundversorgung hervorgeht. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt nun durchschnittlich 1558 Euro im Jahr. Im Schnitt wird Gas um 28 Prozent teurer. „Verbraucher erleben diesen Winter eine Welle an Gaspreiserhöhungen“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer bei Check 24. „Daran ist nicht zuletzt die steigende CO 2 -Abgabe schuld, andererseits geben die Versorger gestiegene Einkaufskosten weiter.“ Viele Gasspeicher in Europa seien deutlich leerer als sonst üblich. Zugleich sei der Energiebedarf gestiegen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft bestätigte: „Aktuell sind die Gasspeicher zu rund 62 Prozent gefüllt.“ Die Unterschiede seien aber groß. Allein RWE betreibt drei Gasspeicher in NRW. Der Verband betonte aber: „Auch in diesem Winter wird jeder Gaskunde eine warme Wohnung haben.“ Man verfüge über ein breites Instrumentarium zur Gewährleistung der Versorgung, so beziehe Deutschland Gas aus unterschiedlichen Ländern wie etwa Norwegen, Russland, Niederlande.

Info Große Bandbreite bei Preiserhöhungen in NRW Gas Die Spanne der Preiserhöhung reicht von 150 Prozent für Neukunden bei den Stadtwerken Essen bis zu 1,4 Prozent bei EWR Remscheid. Die Stadtwerke Essen betonen: „Wir müssen für Neukunden zusätzliche Erdgasmengen am Markt zu den aktuellen Preisen beschaffen.“ Man habe mit Blick auf die Bestandskunden diesen Weg gewählt. Strom Die Spanne reicht von 73 Prozent mehr für Neukunden bei der AVU im Ennepe-Ruhr-Kreis bis 0,9 Prozent bei SWK Krefeld.

Trotzdem haben sich mehrere Gasversorger bereits übernommen und stellen nun die Lieferung ein. Gerade erst mussten die Stadtwerke für 1700 Kunden von Gas.de/Grünwelt in Düsseldorf und für 1200 Kunden in Krefeld einspringen.

Auch für ihren Strom müssen NRW-Bürger tiefer in die Tasche greifen: 73 Versorger im Land erhöhen die Preise. Im Durchschnitt betragen die Preiserhöhungen beim Strom 13,5 Prozent, so Check 24. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden bedeute das zusätzliche Kosten von 219 Euro pro Jahr.

Die kräftigen Strompreis-Erhöhungen sind erstaunlich, weil die EEG-Umlage im neuen Jahr sinken wird. „Ob die Entlastung durch die EEG-Umlage in diesem Winter tatsächlich bei Verbrauchern ankommt, hängt auch von der weiteren Entwicklung des Börsenstrompreises ab“, sagt Suttner. Und die Börsenpreise sind auf Rekordhoch. Auch alle Braunkohlekraftwerke von RWE sind wegen der hohen Nachfrage am Netz. Die Ampel-Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine Abschaffung der Ökostrom-Umlage bis 2023 verabredet.

Hauseigentümer in NRW bekommen die volle Wucht schon jetzt zu spüren, Mieter teilweise erst mit Verzögerung. „Ein Teil der steigenden Energiekosten merken Mieter schon jetzt, nämlich beim Strom und an der Tankstelle. Ein ganz erheblicher Anteil der Kostensteigerung wird aber wohl erst mit der nächsten Heizkostenabrechnung des Vermieters, die immer erst rückwirkend erstellt wird, bemerkbar“, sagt André Juffern, Geschäftsführer des Mieterbunds NRW. „Wir müssen davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr fast flächendeckend höhere Abrechnungen geben wird.“ Bei der Abrechnung für das noch günstige Energiejahr 2020 sollten die Mieter genau hinsehen: „Wenn jetzt schon Nachzahlungen bestehen, sollte genau geprüft werden. Dabei helfen die Mietervereine gern weiter, denn jede zweite Abrechnung ist fehlerhaft“, so Juffern weiter.

Künftig dürfte Energie noch teurer werden: 2022 erhöht sich der Preis für die Emission von Kohlendioxid (CO2) von aktuell 25 Euro auf 30 Euro je Tonne. Das geben die Versorger ebenso wie die Mineralölkonzerne an die Kunden weiter. „Die CO2-Abgabe für das Heizen muss derzeit noch vollumfänglich von Mietern getragen werden. Wir begrüßen, dass die neue Bundesregierung dies spätestens Mitte 2022 ändern will“, sagte Juffern weiter.