Wegen steigender Energiepreise : Sozialverband warnt vor Privatinsolvenzen

Berlin Mittlere Einkommen könnten dem Sozialverband VdK zufolge bald nicht mehr ausreichen, um die Energiekosten zu decken. Bundesweit müssten deshalb Härtefallfonds eingerichtet werden.

Der Sozialverband VdK hat davor gewarnt, dass durch die gestiegenen Energiepreise in Deutschland immer mehr Haushalte in die Privatinsolvenz abrutschen könnten. „Wenn eine vierköpfige Familie plötzlich zusätzlich 1.000 Euro im Monat für Gas aufbringen soll, reicht ein mittleres Einkommen nicht mehr aus“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Donnerstag in Berlin. Auch die zusätzliche Energiepauschale von 300 Euro sei dann „schnell verpufft“.