Energie und Kosten sparen Lohnt sich ein smartes Heizthermostat?

Eigentlich hat die offizielle Heizperiode längst begonnen – am 1. Oktober geht es normalerweise los. Doch in diesem Jahr gab es so viele warme Tage, den buchstäblichen goldenen Herbst, dass viele noch gar keinen Gedanken ans Heizen verschwendet haben. Erst jetzt, wo die Temperaturen von Tag zu Tag sinken, schalten die Deutschen ihre Heizung an. Seit der Gaskrise ist das Thema nicht besonders positiv besetzt, noch immer kursieren diverse Spartipps, die verhindern sollen, dass man am Ende des Jahres einen hohen Betrag nachzahlen muss. Einer davon ist: Schaffen Sie sich smarte Thermostate an! Doch bringt das etwas?