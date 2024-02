Wegen guter Geschäfte Verstaatlichter Energiekonzern Uniper plant Milliardenrückzahlung

Der im Zuge der Energiekrise verstaatlichte Energiekonzern Uniper plant für Anfang 2025 eine Rückzahlung an den Bund in Milliardenhöhe. Wegen guter Geschäfte im vergangenen Jahr legte Uniper dafür bereits 2,3 Milliarden Euro beiseite, wie das Essener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zahlung soll demnach Anfang 2025 erfolgen, die genaue Summe hänge noch von der Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr ab.