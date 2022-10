Geplante Energieabschlagszahlung : Großer Aufwand für Versorger und Hausverwalter

Foto: dpa/Hannes P Albert 23 Bilder Das sind die Mitglieder der Gaskommission

Düsseldorf Kritik von allen Seiten: Die vom Bund geplante Energieabschlagszahlung macht es weder Versorgern noch Vermietern einfach. Der Zeitplan ist überdies ambitioniert und die Entlastung für Mieter nur begrenzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Mehr als 900.000 Mitglieder zählt der Immobilieneigentümerverband Haus & Grund, und die vermieten deutschlandweit nach Angaben des Verbandes etwa sechs Millionen Wohnungen. Heißt bei statistisch zwei Mitgliedern pro Haushalt rechnerisch immerhin schon zwölf Millionen Menschen, die in einem Mieterhaushalt leben. Das wiederum wäre ein Siebtel der Gesamtbevölkerung, das direkt und indirekt von der geplanten Energieabschlagszahlung im Dezember betroffen ist. In dem Zusammenhang hat Haus & Grund Alarm geschlagen. Das Verfahren, das die Gaskommission der Bundesregierung vorgeschlagen hat, weist aus Sicht der Hauseigentümer jede Menge Tücken auf. Es sei so für private Vermieter nicht umsetzbar, so Verbandspräsident Kai Warnecke.

In der Tat scheint der Zeitplan ambitioniert. Schon Anfang Dezember sollen die Versorger vom Bund den Abschlag bekommen, auf dessen Erhebung sie im letzten Kalendermonat des Jahres dem Vorschlag der Kommission gemäß verzichten sollen. Das heißt: Würde die Kommission bis Ende Oktober ihren endgültigen Vorschlag vorlegen, wäre frühestens Mitte November ein Gesetz oder eine Verordnung in Form gegossen. Dann blieben noch zwei Wochen für die Bedarfsmeldung der Versorger und die Auszahlung durch den Bund. Gelänge das nicht, müssten die Versorger auch nicht auf die Abschlagzahlung der Kunden verzichten. Dann müssten die Vermieter also trotzdem zahlen, würden womöglich ebenso erst später entlastet wie in der Folge die Mieter.

Das Ganze ginge vielleicht noch relativ zügig bei jenen Mieterhaushalten, die beispielsweise über eine Gasetagenheizung verfügen und deshalb direkt mit dem Versorger abrechnen. Bei den meisten allerdings muss der Vermieter (oder eine Hausverwaltung) die Entlastung für die Mietparteien auf den Weg bringen. Wie das geht? „Vermieter müssen das Geld nach dem Schlüssel aufteilen, nach dem die Heizkosten im vergangenen Jahr auf die einzelnen Mietparteien verteilt wurden, und dann den jeweiligen Betrag jedem einzelnen Mieterkonto gutschreiben“, so Haus & Grund-Geschäftsführer Gerold Happ. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat bereits eingeräumt, das Ganze sei „ein substanzieller Aufwand“ für Versorger und Hausverwalter respektive Vermieter. Was für Mieter im Schnitt rausspringt: Die monatlichen Heizkosten im Mehrfamilienhaus mit Gasheizung lagen 2021 im Schnitt bei 68 Cent pro Quadratmeter. Macht in einem Musterbeispiel bei 70 Quadratmeter Wohnfläche eine monatliche Abschlagszahlung von 47,60 Euro.

Foto: dpa/Bernd Weißbrod Infos Die wichtigsten Fakten zur Gas- und Strompreisbremse

Viel Kritik ist auch daran laut geworden, dass für die Erstattung der Monat September zugrunde gelegt worden ist. Wer nämlich für den vergangenen Monat einen niedrigen Abschlag gezahlt hat, erhält logischerweise eine niedrigere Einmalzahlung als Kunden, die im September einen höheren Abschlag zahlen mussten. Wer also weniger im Voraus gezahlt und dann gespart hat, um möglichst wenig nachzahlen zu müssen, würde zumindest vorübergehend fürs Sparen bestraft. Ganz davon abgesehen, dass eine geringe Abschlagzahlung, die im Dezember vermieden wird, weder gegen die hohen Kosten im Januar und Februar hilft noch die Belastung mindert, die bei der Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr durch zwei teure Monate zu Jahresbeginn entstehen könnte. Es sei denn, die Gaspreisbremse gälte rückwirkend.