Steigende Energiepreise : Wofür und wann Deutschlands Öl-Reserven genutzt werden dürfen

Berlin Wegen des zuletzt stark gestiegenen Ölpreises haben die USA einen Teil ihrer Reserven freigegeben. Das war mit China, Indien, Japan und Großbritannien koordiniert. Deutschland hat keine Pläne, Vorräte auf den Markt zu geben. Das wäre auch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Fragen und Antworten zum Themenkomplex.

DIE RESERVEN DEUTSCHLANDS Die Bundesrepublik Deutschland hat seit 1966 Mineralölfirmen zum Aufbau einer Reserve verpflichtet. Dies wurde später an europäische Vorgaben und an die der Internationalen Energieagentur (IEA) angepasst. Der Erdöl-Bevorratungsverband hält so Vorräte, die Deutschland für 90 Tage mit Mineralöl und verwandten Produkten versorgen könnten. Gelagert sind sie vorwiegend in Kavernen in Norddeutschland. Neben Rohöl ist dies etwa Flugbenzin, Benzin, Diesel oder Heizöl. Die Kosten werden über eine Umlage auf die Verbraucher finanziert, die etwa 0,3 Cent pro Liter Benzin entspricht.