Masterplan von Ministerin Neubaur Wie NRW Wärme aus der Erde besser nutzen will

15 bis 20 Prozent des Wärmebedarfs in Nordrhein-Westfalen sollen bis zum Jahr 2045 mit Erdwärme gedeckt werden. Das stellte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Montag bei der Präsentation des „Masterplans Geothermie“ in Aussicht. Mit dem Plan lege NRW als erstes Bundesland eine Strategie für die Nutzung von Geothermie vor. „Unter unseren Füßen liegt ein Schatz – eine unerschöpfliche und klimaneutrale Energiequelle, die wir heute noch zu wenig nutzen“, sagte Neubaur. In 20 Jahren sollen daraus bis zu 33 Terawattstunden an Wärme erzeugt werden. „Ohne Geothermie keine Wärmewende“, betonte die Ministerin.