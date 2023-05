„Ende des Immobilienbooms“ Wohnungspreise auf dem Land fallen deutlich

In mittelgroßen Kommunen ist das bei Wohnungen mitunter noch deutlicher spürbar als in den Metropolen, wie das Portal Immowelt herausgefunden hat. Es hat 54 Mittelstädte in Deutschland untersucht, zu denen Meerbusch, Ratingen und Velbert gehören. Ergebnis: In 51 der 54 untersuchten Städte seien die Angebotspreise von Wohnungen innerhalb eines Jahres gesunken, in elf Städten sogar um mindestens zehn Prozent, teilte Immowelt mit. Zu dem Trio, das zwischen Mai 2022 und Mai 2023 noch steigende Preise vermeldete, gehört Velbert mit einem Plus von drei Prozent. In Meerbusch ging es um etwa sieben, in Ratingen sogar um rund neun Prozent runter.