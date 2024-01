Ende des Corona-Booms Gewinneinbruch bei Reederei Hapag-Lloyd

In der Pandemie waren die Frachtraten in der Container-Schifffahrt kräftig gestiegen, weil Transportkapazitäten knapp und Lieferketten brüchig geworden waren. Das brachte den großen Reedereien Ausnahmegewinne. Für 2023 meldete Hapag-Lloyd am Dienstag in etwa konstante Transportmengen von 11,9 Millionen TEU (2022: 11,8 Millionen). Allerdings habe sich der Konflikt im Roten Meer negativ auf die Transportmenge zum Jahresende ausgewirkt, da die Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung die Reisezeit verlängerte, so das Unternehmen.