Direktflüge ersetzen Umsteigerouten Ende der Jumbo-Ära ist gut für Düsseldorf

Der Jumbo-Jet steht mehr als jedes andere Flugzeug für die Demokratisierung der Luftfahrt. Bis zum Erstflug der 747 am 9. Februar 1969 nach rund vier Jahren Entwicklungszeit gehörten Flüge über den Atlantik oder von Europa nach Asien zu einem Privileg von sehr wenigen Bürgern, doch immer günstigere Ticketpreise in immer mehr Großraumjets machten längere Reisen für breitere Schichten möglich. Die üppige First-Class im Oberdeck vieler Jumbo-Jets zog die Edelkundschaft an.