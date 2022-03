Empirica-Zahlen : Es wird zu viel am falschen Ort gebaut

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Laut einer Studie entstehen dort, wo der Wohnraum knapp ist, zu wenig neue Wohnungen. Woanders gibt es Leerstand, weil es zu viel unsanierten Altbestand gibt, den die potenziellen Käufer nicht wollen.

Von Georg Winters

Die Botschaft von Harald Simons war deutlich: „Baut endlich wieder große Wohnungen, nicht nur die kleinen Schuhschachteln”, forderte der Vorstand des Berliner Forschungs- und Beratungsinstituts Empirica von Kommunen und Bauträgern, als er das diesjährige Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft vorstellte. Die Schieflage, die er ausmacht: Der Neubau-Schwerpunkt liege bei kleineren Geschosswohnungen, obwohl die Zahl der Haushalte mit mindestens drei Personen doppelt so schnell wachse wie die der kleinen Wohngemeinschaften. Fazit: In vielen Fällen wird am Bedarf vorbei gebaut.

Das gilt indes nicht nur für die Wohnungsgröße, sondern auch für die Standorte. Im Jahr 2020 sind in Deutschland nach aktuellen Angaben von Empirica zwar rund 306.000 Wohnungen gebaut worden, aber davon 80.000 sozusagen am falschen Ort – also da, wo sie rein rechnerisch gar nicht gebraucht wurden. Gleichzeitig seien in den Regionen, in denen Wohnraum knapp sei, etwa 28.000 Wohnungen zu wenig gebaut worden.

Info Städte mit der höchsten Wohnungsnachfrage Ein Projekt in Hannover. Foto: dpa Foto: dpa/Julian Stratenschulte Liste Empirica hat diese Zahlen in Relation zur jeweiligen Bevölkerungszahl ermittelt (Nachfrage pro 1000 Einwohner). Die Hitliste bei den Geschosswohnungen: 1. Leipzig⇥6,6 2. Rostock⇥5,0 3. Potsdam⇥4,4 4. Frankfurt⇥4,1 München⇥4,1 6. Kiel⇥4,0 7. Köln⇥3,7 8. Düsseldorf⇥3,6

Die hätte man also zusätzlich fertigstellen müssen, um die Engpässe in den betroffenen Städten und Gemeinden aufzulösen. Heißt: Statt 306.000 hätten 334.000 Wohnungen gebaut werden müssen. Oder umgekehrt: Würden nicht so viele an den falschen Stellen entstehen, kämen wir mit einer viel geringeren Neubautätigkeit zurecht – deutlich weniger jedenfalls als den 400.000 Wohnungen, die im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Gelb als Ziel festgeschrieben worden sind.

Das Missverhältnis entsteht unter anderem dadurch, dass es in den sogenannten Schwarmstädten an Bauland fehlt. Schwarmstädte sind solche, in die unter dem Strich viele junge Menschen ziehen, die durch attraktive Jobs und gute Unis hip sind und die außerdem noch bezahlbaren Wohnraum bieten. Gleichzeitig gibt es in den Regionen, aus denen die Menschen wegziehen („Schrumpfungsregionen“), nach Einschätzung von Empirica-Vorstand Reiner Braun „viel unmodernisierten Altbestand, der nicht den Wünschen der Nachfrager entspricht“. Das Ergebnis: Es wird ein neues Eigenheim gebaut, also rechnerisch überschüssiger Wohnraum. Wobei der kaum zu verhindern ist, wenn die Menschen am Ort bleiben sollen. Alternativ gäbe es nur die Möglichkeit, wegzuziehen – dann würde der Leerstand im Altbestand aber auch nicht reduziert. Bleiben sie zumindest am Stadtrand, entstehen „Donut-Gemeinden“, die deshalb so heißen, weil die Familien an den Stadtrand ziehen und im Ortskern vieles leer steht. Mitunter verlassen dann auch Supermärkte die Zentren.

Was man dagegen tun kann: junge Familien dazu bringen, die Altbestände zu kaufen, beispielsweise, indem die Kommunen ihnen einen Gutachter zahlen, der den Zustand der Immobilie beurteilt, und den Kauf dann auch bezuschusst. Das passiert teilweise bereits, auch in NRW, wo es über die übliche Eigenheimförderung hinaus auch Hilfe durch das Programm „Jung kauft Alt – Junge Familien kaufen Bestandsimmobilien“ gibt. In Ostwestfalen beispielsweise bekommen Familien, die einen Altbau in der Dorfmitte kaufen, Sanierungszuschüsse von bis zu 9000 Euro und zusätzlich einen Bonus für jedes Kind.

Das kann dazu beitragen, die Leerstände auf dem Land abzubauen. Was kann man noch tun? Idealtypischerweise müsste man in den bevorzugten Städten mehr bauen. Das passiert aber aktuell zu selten. Vergleicht man die 2020 in Düsseldorf fertiggestellten Wohnungen (2310, einschließlich Eigenheime) mit dem prognostizierten Bedarf für das laufende Jahr, stellt man fest, dass dieser Bedarf nur zu 85 Prozent gedeckt war. In Köln waren es nicht einmal 40 Prozent, in Leipzig, Deutschlands Stadt mit der größten Nachfrage (gemessen an der Einwohnerzahl von knapp 600.000) auch nur knapp 75 Prozent. „In manchen Städten wird zu wenig gebaut, weil die Städte grün sein und Klimaschutz praktizieren wollen“, sagt Braun.