Dilemma für Beschäftigte Darf ich die EM-Spiele während der Arbeitszeit schauen?

Nein, ist es nicht – zumindest nicht, wenn man dadurch abgelenkt ist oder die Kollegen stört: „Was grundsätzlich nicht erlaubt ist, ist in der Arbeitswelt erst einmal verboten“, sagt Jurist Christoph Herrmann von der Stiftung Warentest. Das gilt auch fürs Radiohören, obwohl es in manchen Werkstätten oder Büros sogar üblich ist. Wird die Arbeitsleistung durch die Dauerbeschallung aber nicht beeinträchtigt und die Kollegen haben Lust, mitzuhören, dann können die Vorgesetzten es nicht verbieten. So hat auch das Bundesarbeitsgericht schon 1986 geurteilt: Damals klagte der Betriebsrat eines Geografieverlags, als der Chef den Kartografen verbieten wollte, während der Arbeitszeit Radio zu hören. In anderen Abteilungen sei das schließlich auch nicht erlaubt. Doch der Betriebsrat setzte sich durch. „Radiohören ist die gefahrloseste Art, die Spiele während der Arbeitszeit zu verfolgen – wenn man sich an den Grundsatz hält: Die Arbeit geht vor“, sagt Herrmann.