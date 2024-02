Sperrung von Straßen vor Schulen Der Nachwuchs kann auch mal zu Fuß gehen

Es ist zu begrüßen, wenn die nordrhein-westfälische Landesregierung es den Kommunen nun erlaubt, Straßen unmittelbar vor Schulen zeitweise zu sperren. Die Zahl der Väter und Mütter, die ihren Nachwuchs per Elterntaxi zur Schule bringen, nimmt überhand. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen, weil eilige Eltern möglichst nahe ans Schultor kommen wollen und dann schnell wegbrausen. Dem Nachwuchs würde es dagegen guttun, auch einmal zu Fuß zu gehen oder – wenn der Schulweg sicher ist – per Fahrrad zu kommen. Wenn die Landeselternkonferenz befürwortet, dass Kinder zur Schule als Gruppe gehen, eventuell anfangs begleitet von Erwachsenen, klingt das ebenfalls vernünftig. Außerdem ist der Gedanke sinnvoll, in der Nähe von Schulen noch häufiger spezielle Zonen einzurichten, in denen Kinder aus dem Auto gelassen werden können, ohne dass andere gefährdet werden. Denn zumindest auf dem Land ist es manchmal unvermeidbar, dass Eltern ihre Kinder einen Teil der Strecke bringen.