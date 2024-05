Neuregelung seit April Wie Sie trotz Reform viel Elterngeld erhalten

Bei verheirateten Paaren kann ein Wechsel der Steuerklasse sinnvoll sein. Oft können Paare mehr Elterngeld erhalten, wenn sie nicht beide die Steuerklasse vier wählen, sondern einer die Steuerklasse drei und der andere die Klasse fünf. Denn: Bei der Berechnung des Elterngelds kommt es auf das Nettoeinkommen desjenigen an, der in Elternzeit geht. In Steuerklasse fünf sind die Abzüge sehr hoch, in Steuerklasse drei sehr niedrig. Wer später den größeren Teil des Elterngelds beziehen will, sollte also die steuerbegünstigte Steuerklasse drei wählen. Sie oder er kann mehr netto verdienen und später mehr Elterngeld erhalten. Auch die Beratungsstelle „Elterngeld.net“ weist darauf hin, dass bei verheirateten Paare die Steuerklasse drei für den Bezieher des Elterngeldes in der Regel die günstigste ist. Allerdings könne die Steuerklasse nur bis sieben Monate vor der Geburt geändert werden.