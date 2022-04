Übernahmeplan : Elon Musk dreht das große Twitter-Rad

Foto: dpa/Patrick Pleul

Der reichste Mann der Welt will den Kurznachrichtendienst komplett übernehmen und danach von der Börse nehmen. Ein Deal, für den er mehr als 40 Milliarden Dollar zu zahlen bereit ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Man möchte doch meinen, dass niemand bereit ist, in ein sterbendes Unternehmen rund 41,5 Milliarden Dollar zu investieren. Auch Elon Musk nicht. Es ist gerade mal fünf Tage her, da hat er die Überlebensfähigkeit des Kurznachrichtendienstes in Frage gestellt, weil berühmte Nutzer wie die US-Popstars Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna und Taylor Swift kaum einmal einen Tweet absetzten. Das klang fast ein bisschen vorwurfsvoll, so, als könne er nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die nicht bei Twitter ihr Innerstes nach außen kehren wollen. Musk ist da ganz anders, er beliefert seine 80 Millionen Follower regelmäßig mit Beiträgen über die Welt und so wie er sie sieht.

Jetzt will Musk, der bereits neun Prozent der Anteile an Twitter hält, das Unternehmen komplett kaufen und nach der Übernahme von der Börse nehmen. Börsianer haben damit die Erklärung dafür gefunden, dass Musk nach seinem Einstieg bei Twitter erst in den Verwaltungsrat einziehen wollte und dann doch nicht. Es gibt nämlich eine Vereinbarung, dass Musk als Mitglied des Kontrollgremiums bis 2024 nicht mehr als 14,9 Prozent der Anteile hätte besitzen dürfen.

Derartige Beschränkungen vertragen sich einerseits nicht mit dem Selbstverständnis eines Mannes, der für sich längst keine Grenzen mehr kennt und der andererseits Twitter allein regieren will. Nur dann könnte erden Konzern wie angekündigt von der Börse nehmen und verhindern, dass der Aktienkurs und damit auch ein nicht unwesentlicher Teil des Vermögens von Elon Musk permanent im Wert schwankt. Nur dann könne Twitter sein Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausnutzen, hat Musk gesagt und sich dabei vermutlich an den Januar des vergangenen Jahres erinnert, als die Twitter-Aktie einbrach, nachdem der Account des früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump gesperrt worden war.

Das will Musk natürlich nicht erleben. Twitter hat die Maßnahme seinerzeit fünf Tage nach dem gewalttätigen Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol offiziell damit begründet, dass der Ex-Präsident seinen Account für die „weitere Anstiftung zu Gewalt“ nutzen könnte. Dass Tweets von Trump ab einer täglichen Zahl von 35 regelmäßig des Republikaners Nervosität spiegelten und damit auch die Finanzmärkte in Unruhe versetzten, wird den Verantwortlichen des börsennotierten Kurznachrichtendienstes auch nicht verborgen geblieben sein.