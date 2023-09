Elon Musk – Biografie über das geniale Großmaul „Er trägt Dämonen aus seiner Kindheit in sich“

Isaacson beschreibt, wie manisch Musk seinen Traum vom All vorantreibt: „Wenn Musk an den Fertigungsstraßen von SpaceX vorbeiging, hielt er an jeder Station inne, starrte stumm vor sich und forderte das Team auf, ein Teil zu entfernen oder zu verkleinern“, schreibt Isaacson, wie man im Auszug in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ lesen kann. Besessen von der Vision, die Raketen so leicht zu machen, dass sie genug Treibstoff für den Hin- und Rückflug zu neuen Zielen und einer Besiedlung des Mars laden können. Bezos gehe Schritt für Schritt vor, Musk dagegen drängelnd und drängend, so treibe er die Mitarbeiter zu aberwitzigen Terminen an.