Ausbau der Elektromobilität : Scholz will Ladestationen an Tankstellen notfalls vorschreiben

Scholz will Ladestationen an Tankstellen notfalls vorschreiben

Berlin Bis 2030 will die Bundesregierung eine Million Ladepunkte errichten. Dafür will Finanzminister Olaf Scholz Tankstellenbetreibern notfalls vorschreiben, E-Ladesäulen aufzustellen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Ladestationen für Elektroautos an Tankstellen notfalls vorschreiben lassen. Der SPD-Politiker sagte in einer Videobotschaft an den Deutschen Nachhaltigkeitstag am Freitag, E-Mobilität müsse attraktiver werden, es müsse ausreichend Ladeinfrastruktur verfügbar sein.