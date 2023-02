Vor Ende der sommerlichen Schmelzperiode Eisfläche auf Meeren um Antarktis schrumpft auf neuen Tiefstand

„Die rasante Abnahme des Meereises in den letzten sechs Jahren ist sehr erstaunlich, weil sich die Eisbedeckung in den 35 Jahren davor kaum verändert hatte“, erklärte AWI-Meereisphysiker Christian Haas. „Es ist unklar, ob dies der Anfang vom schnellen Ende von sommerlichem Meereis in der Antarktis ist, oder ob es sich nur um eine neue Phase mit geringerer aber weiterhin stabiler Meereisbedeckung im Sommer handelt“, fügte er an.