Mit Pulver angerührt oder frisch zubereitet Wie erkenne ich ein qualitativ hochwertiges Eis?

Generell ist der Eiskonsum in Deutschland im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen – von 8,1 Litern 2022 auf 7,9 Liter, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) ermittelt hat. Das liegt wohl unter anderem auch daran, dass eine Kugel Eis inzwischen bis zu zwei Euro kostet – in Eisdielen in besonders guter Lage oder mit besonders großen Kugeln sogar noch mehr.