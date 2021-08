Gemeinsame Kampagne : Handel macht mobil gegen Impfmüdigkeit

Düsseldorf Der Verband und viele Mitgliedsunternehmen wollen unter anderem Flächen bereitstellen. Dahinter steht auch handfestes Eigeninteresse. Mancher Non-Food-Händler hat Sorge vor einem erneuten Lockdown.

Erstens wollen sie breitflächig für die Impfung werben – mit Plakataktionen in Schaufenstern und an den Kassen, mit Informationsbroschüren, die nach derzeitigem Stand in fünf Sprachen (auf Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch und Arabisch) ausgelegt werden, und über die Social-Media-Kanäle der Unternehmen und Verbände.

Zweitens wollen sie Fläche bereitstellen für Impfaktionen an ausgewählten Standorten in Absprache mit den Gesundheitsämtern, dem Roten Kreuz und anderen Organisationen. Es hat bereits mehrere solcher Aktionen in Einkaufzentren des Shopping-Mall-Betreibers ECE in Neuss und Wuppertal gegeben, weitere folgen an den beiden Standorten sowie in den City-Arkaden in Wuppertal und in der Rathaus-Galerie Leverkusen.