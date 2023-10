EHI-Studie Einzelhandel in Bahnhöfen profitiert von Billigtickets

In der Studie sind unter anderem die Passanten an 25 großen Bahnhöfen in Deutschland gezählt worden, die von der Bahn in die Kategorien eins und zwei eingestuft werden und zu denen auch die NRW-Städte Düsseldorf, Duisburg, Köln, Dortmund und Essen gehören. Köln und Düsseldorf kommen in diesem Ranking mit knapp unter 100.000 Passanten pro Tag auf die Plätze vier und fünf hinter Hamburg (143.000), Frankfurt (127.000) und Hannover (119.000). Bei den Flughäfen liegt Düsseldorf mit etwas mehr als 16 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr auf Platz vier hinter Frankfurt (48,9 Millionen), München (31,6 Millionen) und Berlin (19,8 Millionen). Schaut man auf die Zahl der Mieter an den Airports, kommt Düsseldorf mit 106 auf Rang drei hinter Frankfurt (256) und München (200).