Einzelhandel : „Durch 2G kommen bis zu 40 Prozent weniger“

Düsseldorf Die Pandemie treibt das Online-Geschäft, die Umsätze in den Ladenlokalen sinken. „Ein neuer Lockdown wäre für die Branche ein Fiasko“,sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE.

Der deutsche Einzelhandel hofft im Weihnachtsgeschäft trotz Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie auf ein Umsatzplus von zwei Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Den Zuwachs auf 112 Milliarden Euro hätte er allerdings allein dem Online-Geschäft zu verdanken, der um mehr als ein Sechstel steigen dürfte, wie Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf sagte. Dabei machen gerade mal sechs Prozent aller Händler mehr als eine Umsatzhälfte über das Netz, wie eine HDE-Umfrage ergeben hat; beim weitaus größten Teil liegt dieser Anteil unter zehn Prozent. Aber was Große a la Amazon , Zalando und Co. umsetzen, reicht für ein deutliches Plus im Gesamtmarkt. Das stationäre Geschäft werde dagegen etwa 1,3 Prozent einbüßen, so Genth.

Das Weihnachtsgeschäft besteht für den Handel aus den Monaten November und Dezember. Auf diesen Zeitraum entfällt etwa ein Viertel des gesamten Online-Jahresumsatzes, der in diesem Jahr etwa 87 Milliarden Euro betragen dürfte. Das entspräche einem Plus von fast einem Fünftel, während das stationäre Geschäft ein Minus von mehr als einem Prozent beklagt. Das klingt noch nicht mal so erschreckend, wie man es in der Pandemie befürchten könnte, ist aber vor allem der der Tatsache geschuldet, dass der Lebensmittelhandel und hier vor allem das Supermarkt-Geschäft in Corona-Zeiten gewaltig gewachsen ist, während beispielsweise so mancher Textilfilialist extreme Einbrüche erlitten hat.