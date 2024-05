Alarmierende Studienergebnisse Wer besonders häufig von Einsamkeit betroffen ist

Bereits an diesem Donnerstag will Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) das sogenannte Einsamkeitsbarometer vorstellen. In NRW wiederum lädt Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) Anfang Juni zur Einsamkeitskonferenz in die Staatskanzlei. Dabei soll es darum gehen, das Thema breit zu diskutieren und unterschiedliche Aspekte näher zu beleuchten. Klocke betonte, dass in der Staatskanzlei bereits die Stabstelle “Einsamkeit“ eingerichtet wurde, die Maßnahmen koordiniere. Klocke: „NRW ist ein bundesweiter Vorreiter bei der Einsamkeitsbekämpfung, auch wenn noch viel zu tun bleibt.“