Statistisches Landesamt veröffentlicht Zahlen Wer in NRW das höchste Einkommen hat

Meerbusch ist Spitzenreiter beim Durchschnittseinkommen in NRW: Die steuerpflichtigen Einwohner verdienten dort 2018 im Schnitt 69.577 Euro pro Jahr. Das hat das Statistische Landesamt jetzt anhand der Einkommens- und Lohnsteuerstatistik 2018 für alle 396 NRW-Städte und Gemeinden ermittelt. Auf Platz zwei folgt Odenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis mit 60.196 Euro, Rang drei belegt Roetgen in der Städteregion Aachen. Dort bekamen die Steuerpflichtigen ein Jahresdurchschnittsgehalt von 57.127 Euro. Am unteren Ende der Einkommensskala rangieren dem Statistischen Landesamt zufolge Gelsenkirchen mit 32.452 Euro, Duisburg mit 32.346 und Schlusslicht Weeze mit 31.063 Euro im Schnitt.