Shopping Einkaufszentren im Wandel – weniger Geschäfte, mehr Büros und Kitas

Einer kürzlich veröffentlichten EHI-Umfrage zufolge gibt jeder dritte Shopping-Center-Manager an, die eigenen Einzelhandelsflächen in den vergangenen fünf Jahren reduziert zu haben oder dies zu planen - zugunsten anderer Nutzungsformen. Mischnutzungen befinden sich meist in den oberen Etagen, Büros und Gesundheitswesen/Arztpraxen sind dabei am häufigsten anzutreffen. Sie finden sich in mehr als der Hälfte der Einkaufszentren, Fitnessstudios in jedem dritten. Etwas seltener sind öffentliche Einrichtungen wie Behörden, Bibliotheken, Kitas und Schulen. Bei allen Formen sehen die Betreiber positive Synergieeffekte für den Handel. Bei jedem dritten Center liegt der Anteil des Einzelhandels nur noch unter 80 Prozent.