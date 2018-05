Washington : Einigung im Handelsstreit

Washington In den Verhandlungen zwischen den USA und China gab es einen Durchbruch - bei den Details bleiben jedoch Fragezeichen.

Die USA und China haben einen Handelskrieg vorerst abgewendet. Nach den in Washington erzielten Absprachen sind die gegenseitigen Zolldrohungen vom Tisch. Die US-Regierung dringt nun auf eine rasche Umsetzung der Maßnahmen zum Abbau des Handelsungleichgewichts zulasten der Vereinigten Staaten. Demnach soll China deutlich mehr Agrarprodukte und Energie in den USA einkaufen. Handelsminister Wilbur Ross soll in der kommenden Woche in die Volksrepublik reisen, um die Grundsatzvereinbarung der Regierungen in verbindliche Abkommen mit betroffenen Unternehmen umzumünzen, wie Finanzminister Steven Mnuchin gestern ankündigte.

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine deutliche Entspannung in dem Konflikt erreicht. Es werde einen fairen Handel mit China geben, erklärte er auf Twitter. "Was China angeht, werden Hemmnisse und Zölle erstmals nach unten gehen." Die Volksrepublik werde "gewaltige Mengen" an zusätzlichen US-Agrarerzeugnissen abnehmen. Mnuchin sagte, die Energieexporte nach China könnten gesteigert werden. Chinesische Staatsmedien feierten das Verhandlungsergebnis als Sieg der Beharrlichkeit und "Win-Win-Situation". An den Finanzmärkten sorgte die Einigung für Erleichterung.

Info Börsen reagieren erleichtert auf Einigung USA Der Dow Jones kletterte im Tagesverlauf um knapp 1,3 Prozent auf mehr als 25.000 Punkte. Spitzenreiter Besonders gefragt waren Aktien von Chipherstellern wie Intel. Die Konzerne haben wichtige chinesische Kunden, die Chips in den USA einkaufen.

Trump ist das Defizit im Handel mit China ein Dorn im Auge, das 335 Milliarden Dollar beträgt. Er dringt auf eine deutliche Verringerung dieser Summe. Nach einer ersten Gesprächsrunde in Peking diskutierten zuletzt in Washington Spitzenvertreter der Regierungen über dieses Thema. Beide Seiten verkündeten am Sonntag einen Durchbruch. "Wir setzen den Handelskrieg aus", sagte Mnuchin. Details wurden bislang nicht bekannt. "Wir haben genaue Ziele festgelegt", sagte Mnuchin. Er werde sie jedoch nicht öffentlich nennen.

Eine US-Delegation soll nun in China die Einzelheiten klären. Ein Abkommen könne bei einem möglichen US-Besuch des chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan zur Jahresmitte erzielt werden, hieß es in US-Regierungskreisen. Aus der chinesischen Delegation verlautete, die Volksrepublik werde mit dem verstärkten Kauf von amerikanischen Waren und Dienstleistungen die wachsende Nachfrage in der Bevölkerung besser befriedigen können. Der chinesische Chefunterhändler Liu He wurde in heimischen Staatsmedien mit dem Fazit zitiert, die Gespräche seien "positiv, pragmatisch, konstruktiv und produktiv" verlaufen. Die amtliche "China Daily" schrieb: "Trotz des Drucks ist China nicht eingeknickt, wie US-Präsident Donald Trump beobachten konnte."



Trump hatte nach der Verhängung von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium mit zusätzlichen Abgaben auf chinesische Produkte im Wert von 150 Milliarden Dollar gedroht. Daraufhin kündigte China Gegenmaßnahmen an. Dies schürte Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften, der auch die Exportnation Deutschland treffen würde. In den vergangenen Wochen hatte es allerdings Anzeichen einer Annäherung gegeben.

Beide Seiten kündigten an, weiter auf hochrangiger Ebene an einer Beilegung des Streits zu arbeiten. Dabei soll es auch um einen besseren Schutz geistigen Eigentums gehen. Die gemeinsame Erklärung blieb hier zwar vage. China soll aber zugesagt haben, auch beim Patentrecht gesetzliche Regelungen zu verbessern. Trump wirft der Regierung in Peking vor, von offenen Märkten im Westen zu profitieren, den eigenen Markt aber abzuschotten und geistiges Eigentum zu stehlen. Unter anderem zwinge die Volksrepublik US-Firmen, ihr Technologie-Know-how an chinesische Firmen weiterzugeben.

Probleme beim Schutz geistigen Eigentums will auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem China-Besuch ansprechen, zu dem sie am Mittwoch aufbricht und bei dem sie auch mit Ministerpräsident Li Keqiang zusammentreffen wird.

