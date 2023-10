Hamas-Angriff auf Israel Eine neue Ölkrise ist derzeit nicht in Sicht

Auch Chris-Oliver Schickentanz glaubt derzeit nicht an schwerwiegende ökonomische Folgen und vor allem nicht an solche für die Zinspolitik. Der Nahe Osten sei zwar für die Ölproduktion von zentraler Bedeutung, und es bestehe die Gefahr, dass der durch niedrige Lagerbestände „ohnehin deutlich erhöhte Ölpreis“ weiter steige, wodurch auch die Inflationsraten wieder klettern würden. „Allerdings würden wir dann trotzdem keine neuen geldpolitischen Maßnahmen der großen Notenbanken erwarten, da ein neuer geopolitischer Konflikt die Unwägbarkeiten für die Weltkonjunktur deutlich erhöhen würden. In so einem Umfeld sollten die Währungshüter erst einmal stillhalten“, meint Schickentanz.