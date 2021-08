Ziel erreicht : Auf Deutschlands Straßen fahren jetzt eine Million Elektrofahrzeuge

Berlin In Deutschland ist die Schwelle von einer Million Elektrofahrzeugen überschritten. Dabei werden allerdings nicht nur Pkw, sondern auch Nutzfahrzeuge und Busse mit eingerechnet. Ursprünglich wollte die Regierung diese Marke bereits 2020 erreichen.

Die Wartungskosten eines E-Autos seien außerdem viel geringer als beim Verbrenner. "Nicht zuletzt verursachen Elektrofahrzeuge weniger Lärm und schädliche Abgase und erhöhen so die Lebensqualität in unseren Städten", erklärte Schulze.

Seit Mitte 2020 hat die Verbreitung von Elektrofahrzeugen laut Regierung einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Das zweite Halbjahr 2020 war geprägt von neuen Rekorden bei den monatlichen Neuzulassungen; in den ersten sieben Monaten 2021 wurden mit mehr als 350.000 Elektro-Pkw etwa so viele E-Fahrzeuge neu zugelassen wie im gesamten Jahr 2020.

Das Verkehrsministerium will auch die Ladeinfrastruktur ausbauen, um Elektroautos attraktiver zu machen. Ziel sei, dass bis Ende 2023 der nächste Schnellladepunkt überall im Land "in wenigen Minuten" erreichbar sei. Der Aufbau von 30.000 öffentlich zugänglichen Ladestationen soll in Kürze mit einem 500 Millionen Euro schweren Programm gefördert werden. Auch die Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz sowie private Ladevorrichtungen sollen mehr gefördert werden.