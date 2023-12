Immobilien Ein Viertel der Miete sind Nebenkosten

Dass die Abschlagzahlungen für die warmen Nebenkosten binnen eines Jahres um vier Prozent gesunken sind, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn damit liegen sie immer noch um 43 Prozent über denen des Winters 2021/2022, also vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Mit anderen Worten: Die durchschnittliche jährliche Entlastung von 60 Euro (gerechnet auf eine 75-Quadratmeter-Wohnung) lässt nur ein bisschen durchatmen nach dem Anstieg um das Zehnfache in den vergangenen Jahren. Wirklich Entspannung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: „Durch den drohenden Wegfall der staatlichen Energiepreisbremsen droht für viele Haushalte zusätzlich ein plötzlicher Anstieg der warmen Nebenkosten Anfang 2024. Vor allem für Mieter, die einen neuen Liefervertrag nicht selbst abschließen können, wird das zum Problem“, fürchtet IW-Experte Michael Voigtländer. Aktuell liegen die Kosten fürs Heizen bundesweit bei durchschnittlich 1,67 Euro je Quadratmeter pro Monat. Die kalten Nebenkosten betragen im Median (mittlerer Wert aller erhobenen Daten) 1,78 Euro pro Quadratmeter. Deutlich darüber liegen bei Neuvermietungen Bonn (2,39 Euro), Köln (2,18 Euro) und Düsseldorf (2,14 Euro).